Leerlingen school in Leeuwarden verstoren lessen met DDoS-aanvallen

Leerlingen van scholengemeenschap CSG Comenius in Leeuwarden hebben DDoS-aanvallen uitgevoerd op hun eigen school. De problemen met het internet en de systemen duren al ruim een week.

Van twee leerlingen is inmiddels bekend dat ze achter de aanvallen zitten, maar volgens het schoolbestuur zijn er nog meer leerlingen actief.

Door de DDoS-aanvallen is online lesgeven lastig. "Het benadelen van ongeveer 1650 personen is geen leuke grap", schrijft de waarnemend rector in een mail aan de ouders en leerlingen, die is ingezien door Omrop Fryslân.

De rector roept leerlingen op zich te melden als ze meer weten. "Aan allen die slachtoffer zijn en dat is veruit de meerderheid, wil ik vragen om goed op te letten en door te geven als bekend is van iemand die het systeem saboteert."

Het schoolbestuur zegt de politie in te gaan schakelen. Ook wil de school de schade verhalen op de daders.