Philips verkoopt onderdeel met Airfryer en koffie-apparaten aan Chinese investeerder

Philips heeft een koper gevonden voor het bedrijfsonderdeel dat huishoudelijke apparaten maakt. De Chinese investeerder Hillhouse Capital neemt voor 3,7 miljard euro het onderdeel over dat stofzuigers, koffieapparaten en airfryers produceert.

Daarmee wordt Philips nog meer een bedrijf dat zich richt op gezondheidsapparatuur en wordt er opnieuw afscheid genomen van een onderdeel dat consumentenapparatuur maakt. Eerder verkocht het Nederlandse bedrijf zijn tv-divisie en werd het onderdeel dat lampen produceert zelfstandig naar de beurs gebracht.

Bij de divisie die nu wordt verkocht werken wereldwijd 7.000 mensen. Het onderdeel draait jaarlijks 2,2 miljard euro aan omzet, ruwweg 10 procent van de volledige omzet van Philips.

Hoofdkantoor blijft

De Chinezen krijgen het recht om vijftien jaar lang de naam van Philips op de apparaten te blijven zetten. Daar betalen ze 700 miljoen euro voor, bovenop de 3,7 miljard die wordt betaald voor het bedrijfsonderdeel. De hoogste baas van Hillhouse Capital zegt dat hij de producten van Philips naar nieuwe markten wil brengen.

Het hoofdkantoor van het onderdeel blijft in Nederland. Of er gevolgen zijn voor de werkgelegenheid bij het bedrijf is niet bekendgemaakt.

Tandenborstels

Na de verkoop houdt Philips zich vooral bezig met de productie van medische apparaten. Topman Frans van Houten zei eerder dat hij daar vooral groei ziet "We denken dat het belangrijk is om ons op het medische deel te richten om verder te kunnen groeien."

Als de deal later dit jaar rondkomt, blijft Philips nog wel een aantal producten voor consumenten maken, zoals tandenborstels en scheerapparaten.