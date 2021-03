Roep om westerse kledingboycot klinkt steeds luider in China

De Oeigoeren en andere minderheden worden in China stelselmatig onderdrukt. Ze worden opgesloten in strafkampen en detentiecentra in Xinjiang, in het noordwesten van het land. Xinjiang is rijk aan grondstoffen en is goed voor ongeveer een vijfde van de katoenproductie in de wereld.

Getuigen hebben verklaringen afgelegd over systematische opsluiting, verkrachting, gedwongen sterilisatie en marteling. Volgens internationale onderzoekers maakt China zich in de regio schuldig aan volkerenmoord. In Nederland heeft de Tweede Kamer de mensenrechtenschendingen vorige maand bestempeld als genocide.

China ontkent de beschuldigingen en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen worden heropgevoed.