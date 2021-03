Schotse universiteit geeft bronzen beeld terug aan Nigeria

Ook de universiteit van Aberdeen gaat een kostbaar bronzen beeld teruggeven aan Nigeria. Dat gebeurt ruim een eeuw nadat het beeld, net als vele andere kunstschatten, werd geroofd uit Nigeria en doorverkocht aan musea en verzamelaars in het Westen. Het beeld maakt deel uit van de Benin Bronzes, kunstschatten uit het koninkrijk Benin, in het huidige Nigeria.

Eerder deze week zegde Duitsland toe een bronzen beeld aan de Nigerianen terug te geven. Het is voor het eerst dat een Britse instelling een geroofd kunstwerk teruggeeft aan Nigeria, dat in de 19e eeuw door de Britten werd gekoloniseerd.

Het kunstwerk dat de universiteit van Aberdeen restitueert was van een oude heerser van het vroegere koninkrijk Benin. De Britse universiteit nam in 2019 contact op met de autoriteiten in Nigeria om te onderhandelen over de teruggave van het beeld.

Duizenden beelden geplunderd

Het werd in 1957 gekocht door de universiteit, maar was al eerder in handen van de Britten. Britse koloniale troepen namen in 1897 duizenden metalen gietstukken en sculpturen in beslag in het koninkrijk Benin. De paleizen van de koning, de oba, werden leeggeroofd en duizenden beelden verdwenen die een belangrijke rol speelden bij de rituelen van het koninkrijk.

Het hoofd van Musea en speciale collecties van Aberdeen zegt dat het beeld dat teruggaat "schaamteloos geplunderd" was. "Het werd duidelijk dat we iets moesten doen", zegt Neil Curtis.

'Belang onuitspreekbaar'

De directeur van de Nationale Commissie voor Musea en Monumenten van Nigeria is zeer blij met de terugkeer van het beeld. Abba Isa Tijani noemt het belang onuitspreekbaar dat het bronzen beeld voor het eerst in meer dan 120 jaar in Nigeria wordt tentoongesteld. "Het maakt deel uit van onze identiteit, het is een deel van ons erfgoed, dat ons al vele jaren is ontnomen," zei Tijani.

Europese en Nigeriaanse musea zijn op dit moment in gesprek over de teruggave van beelden. Ook Amerikaanse musea zeggen bereid te zijn om ze terug te sturen. Het is de bedoeling dat in Benin City in Nigeria een nieuw museum wordt gebouwd waar de beelden weer te zien zullen zijn.