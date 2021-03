Wekdienst 25/3: EU-leiders beginnen met virtuele top • Verkenners praten verder

Wat heb je gemist?

Het kan dagen tot weken duren voordat het vierhonderd meter lange containerschip dat strandde bij het Suezkanaal is vlotgetrokken. Dat zei Boskalis-topman Peter Berdowski in Nieuwsuur.

Een team van Boskalis is vanochtend aangekomen in Egypte om te helpen bij de berging. Een deel van het team gaat aan boord. Tegelijkertijd wordt zoveel mogelijk technische informatie verzameld over de ballast van het schip. Ook via de satelliet wordt informatie verzameld. "De ene ploeg vliegt, de andere ploeg is alvast aan het rekenen", zegt Berdowski over de aanpak.

Het Suezkanaal in Egypte is sinds gisteren geblokkeerd door het enorme containerschip. Aan beide kanten van het kanaal zijn opstoppingen van containerschepen ontstaan.

Acties die vandaag in Egypte zijn gedaan om het schip vlot te trekken, omschrijft Berdowski als een "dappere poging".

Zo ligt het schip er bij: