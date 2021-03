Opstootjes in Gent: jongerenprotest tegen strengere coronaregels

In de Vlaamse stad Gent zijn vanavond opstootjes geweest. Jongeren waren er massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen de strengere coronamaatregelen die in België zijn afgekondigd.

Op het Sint-Pietersplein in het centrum was het aan het begin van de avond druk. Jongeren droegen geen mondmaskers en hielden te weinig afstand, meldt de VRT. Politiemensen spraken de demonstranten aan, maar toen dat niet hielp, werd het plein ontruimd.

Zo'n 100 jongeren weigerden te vertrekken en gooiden met bier en glas naar de agenten. Er zijn mensen opgepakt, hoeveel is nog niet duidelijk. Volgens de VRT is de sfeer in de stad grimmig. Groepjes jongeren zijn omliggende straten in gegaan. De politie is nog aanwezig.

Leuven

Ook in de studentenstad Leuven was het druk. Twee parken werden daar in de middag al afgesloten en vanavond ontruimde de politie er het Ladeuzeplein in het centrum. Daar is iedereen wel vertrokken, schrijft de VRT.