'Verdachte broers hadden beiden relatie met overleden Lotte uit Almelo'

De twee broers die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo hebben beiden onafhankelijk van elkaar een relatie met het meisje gehad. Hoewel de doodsoorzaak nog niet met zekerheid is vastgesteld, is het meest aannemelijke scenario dat het slachtoffer door verdrinking om het leven is gekomen. RTV Oost meldt dat op basis van bronnen rond het onderzoek.

De rechtbank in Overijssel bepaalde vanmiddag dat het voorarrest van het tweetal nog eens met dertig dagen wordt verlengd. De twee broers zitten vast nadat op 10 januari het lichaam van het slachtoffer werd gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein in Almelo.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het meisje door een misdrijf om het leven is gekomen. Over de doodsoorzaak heeft justitie nog altijd geen mededelingen gedaan.

'Ruzie in relationele sfeer'

RTV Oost schrijft dat volgens bronnen sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Beide broers zouden enige tijd een verhouding met Lotte hebben gehad. Die relaties waren onafhankelijk van elkaar, maar met slechts een kort tijdsbestek daartussen.

Nadat Lotte die middag samen met de twee broers had afgesproken aan de rand van het bedrijventerrein ontstond op een gegeven moment ruzie. Enige tijd later zouden de jongens hun vader hebben gealarmeerd, waarna die naar de plek toekwam. Een van de gezinsleden zou vervolgens via 112 de politie hebben gemeld dat er iemand in het water lag.

Toen de vader en zijn twee zonen kort daarop met een busje bij hun woning kwamen aanrijden, werden de vader en de oudste zoon meteen ingerekend. De jongste verdachte werd de volgende dag aangehouden.

Verdrinking

Het onderzoek van de politie en het OM is nog in volle gang. Daarbij is ook gekeken naar de doodsoorzaak. Na forensisch onderzoek zou blijken dat de kans bestaat dat er nooit volledig uitsluitsel geboden kan worden over de doodsoorzaak. Vooralsnog is het meest aannemelijke scenario dat Lotte door verdrinking om het leven is gekomen.

Een andere optie is dat ze is bezweken aan een combinatie van verdrinking, het letsel dat ze bij de ruzie opliep en onderkoeling.

Psychisch onderzocht

De verdachten blijven in hechtenis tot ze voor de kinderrechter moeten verschijnen. Die zitting is op 22 april. Vanwege hun leeftijd gebeurt dat achter gesloten deuren. De vader is op vrije voeten, maar blijft verdachte.

In aanloop naar de eerste pro-forma zitting wordt de oudste broer volgende week overgeplaatst naar een forensisch centrum in Sassenheim. De jongste broer verblijft daar sinds kort ook. Beide broers worden de komende weken psychisch onderzocht en geobserveerd.

De oudste broer is recent 18 jaar geworden en daarmee dus meerderjarig, maar omdat beide broers ten tijde van de dood van Lotte minderjarig waren, is justitie terughoudend met het verstrekken van informatie. De advocaten van de broers willen niet reageren.