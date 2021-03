Komiek Jay Leno heeft spijt over grappen ten koste van Aziatische Amerikanen

De Amerikaanse komiek en latenightshow-presentator Jay Leno excuseert zich voor de grappen die hij jarenlang heeft gemaakt over Amerikanen met een Aziatische achtergrond.

Hij doet dat in een gezamenlijke verklaring met een actiegroep die erop toeziet dat Aziatische Amerikanen in media eerlijk worden behandeld.

"In al die jaren dat ik deze grappen maakte, dacht ik echt dat ze geen schade aanrichtten", zegt Leno op de website van Variety. "Als er een klacht binnenkwam, waren er twee mogelijkheden. Of we zeiden: 'Hier moeten we wat mee', of we zeiden: 'Ze bekijken het maar als ze niet tegen een grap kunnen'. Te vaak koos ik voor het laatste, zelfs als ik diep van binnen wist dat ik fout zat. Daarom bied ik excuses aan."

Leno zegt dat de actiegroep zijn excuses "hoffelijk" heeft aanvaard. Hij hoopt dat de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap dat ook doet.

Racisme

Racisme tegen Aziatische Amerikanen staat volop in de aandacht door de aanslag vorige week op drie massagesalons in Atlanta, die aan acht mensen het leven kostte. De meesten van hen waren vrouwen met een Aziatische achtergrond.

De schutter zei na zijn arrestatie dat hij geen racistisch motief had, maar Aziatische Amerikanen wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat ze het afgelopen jaar steeds vaker het slachtoffer zijn van geweld.

President Biden zei bij een bezoek aan Atlanta dat Aziatische Amerikanen vooral sinds het uitbreken van de coronapandemie worden aangevallen en beschimpt. Sommige mensen zien hen als oorzaak van de uitbraak van het virus, dat het eerst in China opdook. "We moeten deze haat gezamenlijk tegengaan", zei Biden.