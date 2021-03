Prikken in een tempel, moskee of kerk: Britten breken record na record

Die aanpak heeft succes. Al 85 procent van de Britten boven de 55 heeft het vaccin genomen, mede dankzij de invloed van religieuze instellingen. "Ook al zijn het kleine beetjes, als we daar aan bij kunnen dragen, zijn we daar trots op", zegt Patel.

Britten vertrouwen AstraZeneca-vaccin

In het bijgebouw zetten artsen en verpleegkundigen zo'n 800 prikken per dag. De stemming is bij de meeste mensen opperbest. "Ik kreeg vanmorgen een smsje dat ik aan de beurt was voor een afspraak en ik kon vanmiddag meteen terecht", zegt een vrouw. "De regering heeft vorig jaar veel verkeerd gedaan, maar dit doen ze erg goed."

Ook is er in Groot-Brittannië veel meer vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin dan in andere Europese landen. 77 procent van de Britten gelooft dat het vaccin veilig is, terwijl slechts 23 procent van de Fransen het als veilig beschouwt. "Het risico dat er iets gebeurt is zo klein. En veel kleiner dan de risico's van het krijgen van covid", zegt een andere vrouw die net haar prik heeft gekregen bij de tempel.

Strenge lockdown

Toch vindt de regering het ondanks al die vaccinaties onverstandig om nu al te versoepelen. Nog steeds is bijna alles dicht in Groot-Brittannië. Boris Johnson kan het zich niet permitteren om weer alles te vroeg van het slot te gooien, zoals hij voor kerst nog deed. Met alle gevolgen van dien. Stukje bij beetje zal de Britse samenleving de komende maanden opengaan, maar voorzichtigheid is voorlopig troef.

Ook was de lockdown hier de afgelopen maanden een stuk strenger dan in Nederland, iets wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij het terugdringen van de enorme hoeveelheden coronapatiënten in januari.