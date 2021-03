Zeeuwse mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten

Een vrouw uit Terneuzen mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ze wordt door de Amerikaanse justitie beschuldigd van het financieren van de Somalische terroristische organisatie al -Shabaab. Via een kort geding probeerde de vrouw uitlevering te voorkomen, maar dat heeft ze verloren.

De Somalische vrouw betoogde op de zitting dat de uitlevering een mensenrechtenschending zou zijn, omdat ze te lang zou hebben moeten wachten op een beslissing. Ook zou de uitlevering een inbreuk zijn op het leven van haar en haar zes kinderen, schrijft Omroep Zeeland.

Volgens de voorzieningenrechter kan aangenomen worden "dat de kinderen niet gebaat zijn bij de uitlevering van hun moeder, dat de kinderen door de uitlevering (tijdelijk) van hun moeder zullen worden gescheiden en dat er waarschijnlijk een periode geen direct contact mogelijk zal zijn", maar het is niet zwaarwegend genoeg om de uitlevering te voorkomen.

Ernstige feiten

Volgens de rechter kan de vrouw een eventuele straf in Nederland uitzitten, zodat ze alleen tijdens de strafprocedure in de VS verblijft. De rechter oordeelt dat ze met haar kinderen telefonisch en schriftelijk contact kan hebben terwijl ze daar vastzit. Ook kunnen de kinderen volgens de rechter bij hun vader blijven.

De feiten waarvoor de VS de vrouw wil vervolgen zijn volgens de rechter "ernstige feiten, die ook naar het oordeel van de uitleveringsrechter de uitlevering rechtvaardigen".

Zaak loopt al jaren

De zaak speelt al lang. De vrouw is geboren in Somalië en woont sinds 1999 in Nederland. In 2014 werd ze op verzoek van de Verenigde Staten aangehouden, de Amerikanen hadden al om haar uitlevering gevraagd.

In 2015 werd het uitleveringsverzoek behandeld door de rechtbank in Rotterdam. De rechter concludeerde toen dat er meer stukken nodig waren om de vraag over de uitlevering te beantwoorden.

Nadat de VS eind 2017 aanvullende informatie had aangeleverd werd de zaak in januari vorig jaar opnieuw behandeld. Toen werd besloten dat de vrouw uitgeleverd mag worden en de minister heeft dit besluit overgenomen.