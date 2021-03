Viroloog Koopmans: kerk op Urk speelt 'Russische roulette'

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans vindt dat de Gereformeerde Gemeente Sionkerk op Urk "Russische roulette" speelt, door de coronamaatregelen voor een groot deel los te laten. "Ik denk dat het niet verstandig is", zegt Koopmans tegen de Omroep Flevoland. "Urk is niet anders dan andere delen van Nederland. We zien juist bij jongeren de besmettingscijfers flink toenemen. De besmettingen bij 18- tot 24-jarigen waren de afgelopen week het hoogst van allemaal."

De kerk zegt in dagblad Trouw ontevreden te zijn over het landelijke overheidsbeleid en wil tegemoetkomen aan "de nood en het geestelijk welzijn" van de gemeente. In de kerk kunnen zo'n 500 mensen. Sinds zondag mag iedereen zonder gezondheidsklachten komen, mondkapjes hoeven niet gedragen te worden en ook de anderhalvemeterregel wordt niet gehandhaafd.

Ouderling en voorlichter Snoek zegt tegen Omroep Flevoland dat weloverwogen gekozen is voor de aanpak. "We hebben alles tegen het licht gehouden en alle kerkleden zijn akkoord gegaan."

Groot risico

De kerk vraagt volwassen kerkleden om zich in de houten kerkbanken te omgeven door hun kinderen. Het is een alternatief voor de anderhalve meter afstand tussen huishoudens. Ook het zingen is ingeperkt. Mocht de proef negatief uitpakken en leiden tot coronabesmettingen, dan grijpt het kerkbestuur in. "Dan wordt de proef met onmiddellijke ingang gestaakt."

Maar Koopmans vindt het op eigen houtje loslaten van de regels onverantwoord, omdat het grote gevolgen kan hebben voor alle inwoners van Urk. "We weten uit onderzoek dat je dan serieus rekening ermee moet houden dat besmettingen doorschuiven naar de oudere groepen. Want die generaties zijn niet te scheiden. De kerk neemt daarmee echt een groot risico."

Autonoom

Het kerkverband Gereformeerde Gemeenten noemt de actie van de Gereformeerde Gemeente Sionkerk Urk "echt een uitzondering". Volgens dominee Mulder, die spreekt namens de koepel, proberen ze contact te krijgen met de Urkse kerk. Dat is vooralsnog niet gelukt.

"Deze manier van handelen kennen we niet binnen onze gemeenschap", zegt Mulder. "Dit is ook niet wat wij adviseren." Mulder benadrukt dat de kerken autonoom zijn en hier zelf over gaan, maar dat deze aanpak van de Sionkerk niet in lijn ligt met de onderling afgesproken richtlijnen.