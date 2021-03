Voorlopige overwinning in strijd om Lego-steentje

Lego heeft een voorlopige overwinning behaald in de strijd om een bouwsteentje. Het gaat om het rechthoekige plastic bouwsteentje met vier verhogingen waarop een ander steentje kan worden vastgeklikt.

De Deense speelgoedfabrikant liet dat in 2010 in de Europese Unie registreren en had daardoor jarenlang het alleenrecht op de productie en verkoop binnen de EU.

Maar het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie (EUIPO) haalde daar in 2019 een streep door, na een klacht van een Duitse concurrent.

Het EUIPO en de concurrent vonden dat de vorm van het steentje uitsluitend door zijn technische functie is bepaald, die maakt dat je de steentjes kan stapelen en weer losmaken. In zo'n geval is een patent op een ontwerp maar tijdelijk.

Naar de rechter

Maar Lego stapte naar de rechter en kreeg dus gelijk. Het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg zegt dat het EUIPO ten onrechte voorbij ging aan andere kenmerken dan alleen de technische van de bekende steentjes.

Het is nog onduidelijk of het EUIPO zich opnieuw over de zaak moet buigen, of de concurrent zich bij de uitspraak neerlegt of in beroep gaat bij het Europese Hof van Justitie.