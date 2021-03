Nieuwe boogconstructie op AZ-stadion gehesen

Op 10 augustus 2019 stortte een deel van het dak van AZ-stadion in. Niemand raakte gewond, maar de ravage was groot. Na onderzoek bleek dat een ontwerpfout de belangrijkste oorzaak was.

Nu is gekozen voor een compleet andere manier om het dak op te hangen. De afgelopen anderhalf jaar is gebouwd aan de truss, die vanochtend op z'n plek werd gehesen.

Het gevaarte rust op twee eerder geplaatste funderingen aan de rand van het stadion. Aan deze constructie hangt straks het dak boven de hoofdtribune. De overkapping van de tribunes rust dan dus niet meer op het stadion zelf, maar op de stalen pilaren aan de randen.