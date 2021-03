Onderzoekraad: te weinig aandacht voor brandveiligheid in stallen

Veeboeren en de overheid hebben nog steeds te weinig aandacht voor de brandveiligheid van stallen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. De veestallen worden bovendien steeds groter en dat vergroot de kans dat bij een brand zeer grote aantallen dieren om het leven komen.

In Nederland zijn jaarlijks gemiddeld 17 grote stalbranden en in de periode 2012 tot november 2020 stierven hierbij bijna 1,3 miljoen dieren, heeft de Raad becijferd.

Stalbranden waren in 2011 aanleiding voor de branche, verzekeraars en de Dierenbescherming om actieplannen op te stellen, maar dat heeft niet geholpen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die begon in het najaar van 2019 met een eigen onderzoek. Een van de conclusies is dat regelgeving zich vooral tot nieuw te bouwen stallen beperkt. Bestaande stallen worden daar niet brandveiliger van.