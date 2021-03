Grootste schilderij ter wereld levert 52 miljoen op voor arme kinderen

In Dubai is het grootste schilderij ter wereld geveild. De koper had 62 miljoen dollar (zo'n 52 miljoen euro) over voor het werk van de Britse kunstenaar Sacha Jafri, dat al met al bijna 1600 vierkante meter beslaat.

Het kunstwerk heeft de naam The journey of humanity (de reis van de mensheid) en bestaat uit 70 delen. Kinderen uit meer dan 140 landen hebben er met een tekening een bijdrage aan geleverd. Het idee was aanvankelijk om het in zeventig losse delen te verkopen, maar een Fransman die in Dubai woont besloot het in zijn geheel aan te schaffen.

De opbrengst van de veiling gaat naar kinderen in arme landen, er zal onder meer onderwijs mee gefinancierd worden.

De koper, een Franse eigenaar van een cryptovalutabedrijf, zei dat het een vergissing zou zijn om het werk te scheiden. Hij verklaarde zelf uit een arme familie afkomstig te zijn. "Maar ik had ten minste de liefde van mijn ouders, onderwijs en ondersteuning."