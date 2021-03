Rechter die oud-Braziliaanse president Lula veroordeelde was partijdig

De rechter die in 2017 de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva veroordeelde voor corruptie, was partijdig. Tot dat oordeel komt het Hooggerechtshof in het land.

De uitspraak heeft betrekking op de veroordeling wegens corruptie in een zaak die draait om een appartement aan het strand. De linkse oud-president zat een deel van zijn straf al uit. Hij kwam in 2019 na achttien maanden vrij uit de gevangenis. De veroordeling en de bewijzen in die zaak komen nu definitief te vervallen.

Dat is een klap voor de voormalige rechter Sérgio Moro, het gezicht van 'Operatie Wasstraat', het grootste corruptieonderzoek uit de geschiedenis.

Moro veroordeelde talloze prominente politici en zakenmensen, en werd daardoor razend populair. De veroordeling van Lula werd door velen gezien als zijn grootste succes. Maar er was ook veel kritiek, onder andere omdat hij in 2018 aantrad als minister onder de huidige president Bolsonaro.

Een van de opperrechters waarschuwde dat deze uitspraak mogelijk het einde kan betekenen van 'Operatie Wasstraat'.

Weg naar verkiezingsdeelname open

Voor oud-president Lula is het de tweede juridische overwinning in korte tijd. Twee weken geleden oordeelde een rechter van het Hof dat de rechtbank van Moro destijds niet bevoegd was om hem te berechten. Daardoor kwamen veroordelingen van Lula al te vervallen en moesten rechtszaken tegen de oud-president opnieuw beginnen, bij een andere rechtbank.

De uitspraken van het Hooggerechtshof hebben ook politieke gevolgen, zegt correspondent Marc Bessems. "De linkse oud-president heeft nu geen strafblad meer en mag in principe meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Of hij dat ook zal doen, is nog onduidelijk, Lula heeft zich er nog niet over uitgesproken." Lula was president van 2003 tot en met 2010, en is nog steeds erg populair.

Uit recente opiniepeilingen blijkt dat Lula op dit moment de enige is die president Bolsonaro kan verslaan, zegt Bessems. "Bolsonaro's populariteit staat onder druk, voornamelijk vanwege zijn optreden tijdens de pandemie. Tijdens een televisietoespraak vanavond waren er door het hele land lawaaiprotesten tegen de president."