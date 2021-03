Prins Harry aan de slag bij start-up voor geestelijke gezondheid

De Britse prins Harry gaat werken voor de Amerikaanse start-up BetterUp in Californië. BetterUp houdt zich bezig met coaching en geestelijke gezondheid. In een veelbesproken interview met Oprah Winfrey vertelden Harry en zijn vrouw Meghan Markle onlangs hoe strubbelingen met het Britse koningshuis een wissel hadden getrokken op hun geestelijke gezondheid.

Harry en Meghan doen vanwege de onenigheid geen werkzaamheden meer uit hoofde van de koninklijke familie en maken ook geen onderdeel meer uit van het Britse koningshuis. Daarom raakten ze ook hun toelage kwijt. Met hun bedrijf Archewell hebben Harry en Meghan deals gesloten om content te produceren voor onder meer Spotify en Netflix.

Bij BetterUp gaat Harry een functie met de officiële titel chief impact officer bekleden. Dat houdt in dat Harry betrokken wordt bij strategische beslissingen van het bedrijf en zich naar buiten toe bezig gaat houden met communicatie over onderwerpen die betrekking hebben op geestelijke gezondheid.

Invictus Games

Volgens het bedrijf is Harry's nieuwe baan een logische voortzetting van zijn eerdere werkzaamheden: "Zijn levenswerk is om aandacht te vragen voor de diverse behoeften van mensen over de hele wereld en zich in te zetten voor initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheid."

BetterUp refereert daarbij onder meer aan het starten van de Invictus Games, een sportevenement voor fysiek en geestelijk gehandicapte militairen en veteranen, en het starten van een goededoelenorganisatie in Lesotho en Botswana voor jonge mensen die getroffen zijn door het hiv-virus.