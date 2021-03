Bemanning Russische bommenwerper omgekomen na fout met schietstoel

Drie bemanningsleden van een Russisch gevechtsvliegtuig zijn omgekomen toen hun schietstoel per ongeluk afging. Dat gebeurde tijdens een oefening op een militaire basis 145 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Moskou, zegt het Russische ministerie van Defensie.

De vierkoppige bemanning van een langeafstandsbommenwerper van het type Toepolev Tu-22M3 bereidde zich voor op een trainingsmissie. Bij het opstijgen raakte het uitwerpsysteem defect en werden de vier gelanceerd.

Drie bemanningsleden stierven aan hun verwondingen. De vierde ligt in het ziekenhuis. Het toestel kwam niet hoog genoeg om de parachutes te activeren, is de verklaring van het ministerie.

De Tu-22M3 is een bommenwerper die kernwapens kan dragen. Het type werd in de jaren 60 ontwikkeld. Op dit moment zijn er ongeveer zestig gemoderniseerde versies van in gebruik. Het Russische ministerie is een onderzoek gestart naar het ongeluk.