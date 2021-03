Verkiezingen voor vierde keer in twee jaar in Israël

In Israël zijn vandaag voor de vierde keer in bijna twee jaar tijd parlementsverkiezingen. In december vorig jaar bereikten de twee coalitiepartners, Likud van premier Netanyahu en Blauw-Wit van Benny Gantz, geen akkoord over de begroting. Daardoor werd het parlement automatisch ontbonden.

Netanyahu hoopt dat de snelle vaccinatiecampagne in zijn voordeel werkt. Dat is een van de belangrijkste onderwerpen in zijn verkiezingscampagne, naast de diplomatieke akkoorden die hij tekende met verschillende Arabische landen. Met een goede uitslag zou de 71-jarige rechtse leider, die al twaalf jaar aan de macht is, aan een nieuwe termijn kunnen beginnen, als de onderhandelingen over een coalitie een succes worden.

Demonstraties

Onverdeeld populair is Netanyahu allerminst. Al meer dan een half jaar zijn er wekelijks demonstraties bij zijn ambtswoning, die soms wel tienduizenden betogers trekken. Demonstranten vinden dat de premier moet aftreden vanwege de slepende corruptiezaak.

Maar een alternatief voor de premier is er niet echt. Zijn tegenstanders zijn verdeeld en scoren in de peilingen allemaal een stuk lager. Dat geldt ook voor Benny Gantz, zijn voormalige uitdager. Na drie onbesliste verkiezingen, besloot hij samen te werken met de partij van de premier. Daar kreeg hij veel kritiek op en het is nog maar de vraag of zijn partij bij deze verkiezingen de kiesdrempel haalt.

Likud scoorde afgelopen weekend in de peilingen rond de 30 zetels. Op afstand zat Yesh Atid, van oppositieleider Yair Lapid, met iets minder dan 20 zetels. Maar het magische getal is 61, het aantal zetels dat nodig is voor een meerderheid in het parlement.