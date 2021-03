Opnieuw spring break-rellen in Miami na afkondigen noodtoestand

In Miami Beach heeft de verlenging van de avondklok opnieuw geleid tot vechtpartijen tussen feestend publiek en de politie. Agenten gebruikten pepperspray om de menigte in bedwang te houden. Zeker twaalf mensen zijn opgepakt.

De komst van massa's toeristen leidt al dagenlang tot chaos en ongeregeldheden in de stad. Sinds vorige maand zijn al ruim duizend mensen opgepakt, tientallen vuurwapens in beslag genomen en ten minste vijf agenten gewond geraakt.

Spring break

Florida is een van de weinige staten waar alles open is. Ook trekt de voorjaarsvakantie, de traditionele spring break, ieder jaar duizenden Amerikaanse studenten naar de nachtclubs in de bekende badplaats.

Vorig jaar leidde de feestende massa tot een reeks corona-uitbraken. Om de situatie nu onder controle te houden, kondigden de autoriteiten van Miami Beach afgelopen weekend de noodtoestand af. Tussen 20.00 uur en 06.00 uur mag niemand zonder geldige reden de straat op. Ook de stranden en het uitgaansgebied zijn dan verboden terrein.

Er werd gedanst op straat en gesprongen op auto's: