Twintig jaar na de MKZ-crisis: 'Er is weinig geleerd van toen'

Deze maand is het twintig jaar geleden dat mond-en-klauwzeer (MKZ) uitbrak op Nederlandse veehouderijen. Op 2500 bedrijven werden in totaal bijna 270.000 dieren afgemaakt. Plannen en evaluaties volgden, maar twintig jaar later is er volgens melkveehouder Wim van Eek en hoogleraar Han Wiskerke weinig aan het Europese beleid voor mond-en-klauwzeer veranderd.

Melkveehouder Van Eek denkt nog vaak terug aan die dramatische periode. "Het is echt onwerkelijk wat er op dat moment gebeurde. Onze hele wereld stond ineens op z'n kop, toen een paar kilometer verderop in Oene MKZ werd vastgesteld", vertelt hij aan Omroep Gelderland.

Op 15 mei 2001 werd het bedrijf van Van Eek in Nijbroek uiteindelijk geruimd, ondanks dat zijn koeien een maand eerder waren ingeënt. "Nijbroek viel in de beruchte driehoek Deventer, Apeldoorn, Zwolle. Daartussen zouden alle dieren geruimd worden. Geënt en wel, omdat niet duidelijk is of de dieren het virus dan hebben of niet."

'Draaiboek nog steeds hetzelfde'

Van Eek is er nog steeds van overtuigd dat de grootschalige ruiming van zijn bedrijf niet nodig was. "Het waren kerngezonde dieren, die helemaal niks mankeerden." De melkveehouder had gehoopt dat het Europees beleid grondig was aangepast. "Maar in feite is het draaiboek nog steeds hetzelfde."

Volgens veehouder Wim van Eek is het niet de vraag óf het virus terugkomt, maar wanneer: