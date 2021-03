Gevangenis voorkomt aanslag op veroordeelde viervoudige moord

Medewerkers van de gevangenis in Almelo hebben voorkomen dat er een aanslag is gepleegd op het leven van de veroordeelde moordenaar Camil A. RTV Oost meldt dat op basis van bronnen rond het onderzoek.

De 60-jarige A. werd in november vorig jaar samen met zijn twee zoons tot levenslang veroordeeld voor viervoudige moord in een growshop in Enschede. A. zou inmiddels zijn overgeplaatst naar Arnhem, de man die het op zijn leven voorzien had naar Vught.

Concrete plannen

A. sloeg vorige week alarm omdat hij met de dood bedreigd werd. Toen de gevangenisleiding ontdekte dat er concrete plannen voor een aanslag op zijn leven waren, werd er meteen ingegrepen. De verdachte werd opgesloten in een isoleercel en vervolgens overgeplaatst. Het is onduidelijk op welke manier hij medegevangene A. had willen doden.

Bronnen meldden aan RTV Oost dat de aanslag bedoeld was als vergelding voor de viervoudige moord. Het gezin kreeg al vaker te maken met bedreigingen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen weigert commentaar. "We gaan nooit in op individuele gevallen." Ook de advocaten van A. en het Openbaar Ministerie geven geen antwoord op vragen.

Doodgeschoten

In november 2018 werden in een growshop in Enschede vier mannen op klaarlichte dag doodgeschoten. De slachtoffers waren de growshopeigenaar uit Enschede, een Arnhemmer en twee Hengeloërs, onder wie een oud-eigenaar van de zaak.

A. en zijn twee zoons werden veroordeeld tot levenslang, maar gingen tegen die uitspraak in beroep. De eerste zitting van het hoger beroep is in juni.