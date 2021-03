In Steenwijk staat de verwarming in sloopwoningen aan voor vleermuizen

De zeldzame meervleermuis houdt de sloop van woningen in Steenwijk tegen. Zo'n 150 exemplaren van de beschermde diersoort hebben zich in huizen genesteld die plaats zouden maken voor nieuwbouw.

Woningcorporatie Woonconcept nam de acht huizen in 2019 over. De nieuwe woningen hadden er intussen al moeten staan. "Maar net voor de overdracht werd deze zeldzame vleermuissoort ontdekt", zegt projectleider Hanneke Kroes-Nawijn tegen RTV Oost. "Zolang wij geen oplossing hebben, kunnen we niet starten met de sloop."

Die oplossing is nog niet in zicht. Sterker nog, afgelopen winter werd de centrale verwarming in de huizen weer aangesloten. "De sloopwoningen worden nog steeds verwarmd. Totdat we dit hebben opgelost, geven we de vleermuizen bescherming en zorgen we ervoor dat ze een optimaal verblijf hebben."

Kraamkolonie

Ecoloog Rutger Olthof, die de woningcorporatie adviseert, spreekt van een uitzonderlijke situatie. "Het gaat om een zeer zeldzame soort en er is een kraamkolonie waargenomen. Dan slapen de vleermuizen er niet alleen, ze brengen er ook hun jongen groot. Dat maakt de situatie nog kwetsbaarder."

De woningcorporatie is samen met ecologen en de provincie op zoek naar alternatieve plekken voor de vleermuizen. Die zijn nog niet zomaar gevonden, zegt Olthof. "Meervleermuizen zijn veeleisend. Voor deze soort is onbekend wat echt werkt. Het kan zo nog een half jaar of langer duren voordat we een oplossing hebben, helaas. Het staat in de kinderschoenen."