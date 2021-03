Taghi zwijgzaam bij begin van Marengo-proces: 'vooralsnog niets te melden'

11.15 uur

Sommige verdachten willen niets zeggen, omdat hun stemgeluid wordt opgenomen. Volgens hun raadslieden zijn ze bang dat hun stem "later zomaar in een serie op Videoland" opduikt. Hun advocaten laten weten dat hun cliënten alles ontkennen.

Vanmiddag maakt de rechtbank een begin met het verhoor van kroongetuige Nabil B. De zaak wordt nu meer dan een uur geschorst, ook omdat het veel tijd kost om alle verdachten veilig de rechtszaal in en uit te krijgen.

10.50 uur

"Vooralsnog heb ik nog niets te melden", luidt de reactie van Ridouan Taghi op de beschuldigingen aan zijn adres. Ook in politieverhoren beriep hij zich voornamelijk op zijn zwijgrecht, zei de voorzitter van de rechtbank.

Kroongetuige Nabil B. hield het ook kort: "Ik sta volledig achter mijn verklaringen en heb verder niets te zeggen." De meeste andere verdachten wilden evenmin reageren.

Verdachte Mohamed R., verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties of pogingen daartoe, had wel een en ander te zeggen. "Ik vind de beschuldigingen afschuwelijk. Ik heb niets met moorden te maken en niets met een criminele organisatie. De kroongetuige heeft keihard gelogen. Het enige dat het Openbaar Ministerie wil geloven zijn de stoere verhalen van de kroongetuige."

10.30 uur

De officier van justitie leest alle verdenkingen voor en vertelt welke verdachten waarbij betrokken zouden zijn. "Iedere verdachte heeft een eigen rol vervuld en is een onmisbare schakel geweest in de organisatie die het plegen van moorden ten doel had", zei de officier.

Taghi hoort met de armen over elkaar gezeten aan hoe zijn naam aan vrijwel iedere verdenking wordt gekoppeld. Van de verdachten is alleen Said R. niet aanwezig. Hij wacht nog in Colombia op uitlevering aan Nederland.

De officier van justitie stond ook kort stil bij het gemis van nabestaanden van de zes dodelijke slachtoffers in de zaak.

10.15 uur

Ridouan Taghi is aanwezig in de rechtszaal voor de start van de inhoudelijke behandeling van zijn proces. Het rechtbankgebouw in Amsterdam-Osdorp wordt zwaar bewaakt, net als de directe omgeving.

Het is voor het eerst sinds zijn arrestatie anderhalf jaar geleden dat Taghi in het openbaar verschijnt. De kortgeknipte verdachte zit naast zijn advocaat, Inez Weski. Voor hem staat een naambordje op tafel.

In de zaal zit ook een groot aantal medeverdachten, die vandaag mogen reageren op de aanklacht. Kroongetuige Nabil B. is ook aanwezig. Hij zit in een afgescheiden ruimte.

Videoverbinding

Op een andere locatie, in de rechtbank bij Schiphol, volgen zo'n dertig mensen aan publiek de zitting via een videoverbinding. Enkele aanwezigen protesteerden daar omdat ze vinden dat Taghi geen eerlijk proces krijgt.

In totaal staan zeventien verdachten terecht voor hun betrokkenheid bij een reeks liquidaties tussen september 2015 en januari 2017. Het Marengo-proces is na drie jaar aan voorbereidende zittingen uitgegroeid tot een van de grootste rechtszaken in Nederland.