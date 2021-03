Wekdienst 22/3: Marengo-proces van start • België herdenkt terreuraanslagen

En dan nog even dit:

Precies 400 jaar geleden ontsnapte Hugo de Groot in een boekenkist uit Slot Loevestein. Het jasje dat hij daarna aantrok om verder te vluchten, is nu te zien in het Museum Rotterdam.

"We weten zeker dat het door Hugo de Groot is gedragen", zegt conservator Ingrid de Jager tegen regionale omroep Rijnmond. Het museum kocht de jas van de familie Prins. "Als je de stamboom teruggaat, dan zie je dat een kleindochter van Hugo is getrouwd met een Prins." Voor Museum Rotterdam is het jasje van De Groot een topstuk in de collectie, mede omdat de rechtsgeleerde zes jaar lang stadspensionaris van Rotterdam was.