Egyptische schrijfster, feministe en arts Nawal El Saadawi (89) overleden

De Egyptische schrijfster, activiste en gynaecologe Nawal El Saadawi is op 89-jarige leeftijd overleden. Ze schreef onder meer over vrouwenonderdrukking in naam van de islam en over misstanden in andere religies.

Veel boeken van Nawal El Saadawi zijn ook in het Nederlands vertaald. In De gesluierde Eva documenteerde ze haar ervaringen als arts. Ze onderzocht in het boek de oorsprong van relatiepatronen in het Egyptische gezin en de positie van de Arabische vrouw, en schreef openlijk over oorzaak en gevolg van seksueel misbruik en eerwraak.

Verder beschreef ze haar eigen besnijdenis en die van haar zus, op zesjarige leeftijd. Het boek deed veel stof opwaaien in de Arabische wereld.

Ook haar boeken De val van de imam en God stierf bij de Nijl zijn aanklachten tegen de onderdrukking van vrouwen in een door mannen gedomineerde maatschappij.

Gevangenis

Nawal El Saadawi klom op tot een van de hoogste ambtenaren op het Egyptische ministerie van Volksgezondheid, maar werd in 1972 ontslagen na de publicatie van een boek over vrouwen en seks. Ze belandde in de gevangenis voor "misdaden tegen de Staat".

In de jaren daarna bleef ze openlijk kritiek uiten op de islam en andere religies, en op kolonialisme en westerse hypocrisie. Ze werd door islamitische fundamentalisten met de dood bedreigd en vluchtte uiteindelijk naar Amerika. In 1996 keerde ze terug naar Egypte. Het tijdschrift Time eerde haar in 2020 door haar te scharen onder de Vrouwen van het Jaar.

In een interview met de BBC zei ze in 2018 dat vrouwen wereldwijd moeten vechten voor hun rechten. "Onze rechten worden niet verbeterd door regeringen", zei ze. "Ik geloof dat vrouwen dat zelf moeten doen."