Aantal coronabesmettingen Pakistan stijgt snel, maar veel wantrouwen tegen vaccins

India is koploper in de regio als het om vaccineren gaat met rond de 40 miljoen gezette prikken. Maar zelfs een veel armer land als Bangladesh slaagt erin om per hoofd van de bevolking hetzelfde vaccinatietempo als India aan te houden, met inmiddels ruim 4,5 miljoen toegediende doses.

Argwaan tegen de wetenschap

In Pakistan gaat het dus aanzienlijk trager. Rond een half miljoen prikken zijn gezet onder een bevolking van 220 miljoen. Dat is deels te wijten aan een druppelgewijze aanvoer van vaccins. Het land kreeg pas in februari een half miljoen doses Sinopharm-vaccin uit China, toen miljoenen mensen in buurland India al gevaccineerd waren.

Maar angst is een belangrijker factor, zegt Fatima Akram Hayat, adviseur van het overheidsteam dat zich bezighoudt met de strijd tegen het coronavirus.

"De weerstand tegen vaccinaties komt voort uit onwetendheid, zowel over het coronavirus als over vaccinaties en hoe ze werken," zegt Hayat. "Daarachter zit argwaan tegenover de westerse medische wetenschap."

Pakistan is een islamitisch land waar veel mensen diepgelovig zijn. Ze zijn vanuit dat geloof wel te motiveren, maar wetenschappelijke feiten zetten weinig zoden aan de dijk, legt zij uit. Mensen vertrouwen liever op Allah.