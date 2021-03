Britten bouwen marineschip om internetkabels op de zeebodem te beschermen

De Britse regering laat een marineschip bouwen dat onder meer is uitgerust om internetkabels op de bodem van de zee te beschermen. Deze kabels zijn "van vitaal belang voor de wereldeconomie en de communicatie tussen regeringen", zei Defensieminister Wallace tegen de BBC. Mogelijk zijn de kabels een doelwit voor vijandelijke onderzeeërs.

Het Multi Role Ocean Surveillance-schip (MROSS) moet in 2024 klaar zijn. Het krijgt een vijftienkoppige bemanning en wordt uitgerust "met geavanceerde sensoren en een aantal op afstand bedienbare onderwaterdrones". Het schip zal in Britse en internationale wateren opereren, ook in het Noordpoolgebied.

De NAVO, waar het Verenigd Koninkrijk lid van is, maakt zich al jaren zorgen over de beveiliging van internetkabels, met name die in de noordelijke Atlantische Oceaan tussen de VS en West-Europa. In 2017 sprak een Amerikaanse marinecommandant van ongekende Russische activiteit in de buurt van die kabels.

Om de Britse belangen op zee te beschermen wil regering-Johnson ook dertien nieuwe fregatten bouwen.