Prijs der Nederlandse Letteren voor Surinaamse auteur Astrid Roemer

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De bekroonde auteur krijgt 40.000 euro. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning. In oktober zal koning Filip de winnares in zijn paleis in Brussel ontvangen.