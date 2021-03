Wederopbouw na verwoestende brand krottendorp Spanje: 'Dit zijn mensen zonder rechten'

Het interesseert lokale bestuurders weinig hoe de landarbeiders leven in de brandgevaarlijke dorpen zonder water, omringd door afval en hun eigen uitwerpselen, meent Pepa Suárez. "De aardbeienpluk is een regelrechte business en arbeiders trekken aan het kortste eind. Het zijn mensen zonder rechten. Ze zijn onzichtbaar. Je kunt ze ontslaan wanneer je wilt. Lokale bestuurders maakt het allemaal niets uit."

Een stinkend stroompje heeft een modderpoeltje gemaakt. Een man met een kinderwagen waarop jerrycans met water staan komt voorbij. Verderop klinkt getik van hamers. Abou Sidibe, een landarbeider uit Ivoorkust, is net klaar met het neerzetten van een nieuw onderkomen. "Natuurlijk zijn die nieuwe krotten net zo gevaarlijk als de vorige. Maar er is geen andere oplossing."

Hij laat zijn arm zien waarop een brandwond langzaam geneest. Het was niet de eerste brand die de migrantendorpen trof. "Mensen gebruiken bij het koken van alles om vuurtjes te maken. Hout, gasflesjes. Allemaal heel gevaarlijk. In Ivoorkust maken we geen huizen van stukken plastic."

'Oplossing moet komen van de regering'

Pogingen om de burgemeester van Palos de la Frontera te interviewen lopen op niets uit. Maar dan treffen we elkaar voor het gemeentehuis, waar burgemeester Carlos Romero wacht op een dienstauto. "Natuurlijk kunnen we de situatie oplossen", beaamt Romero snel. "Alleen moet die oplossing komen van de regering. Niet van een lokaal gemeentebestuur. Wij hebben geen bevoegdheid om iets te zeggen over de migratiepolitiek. Maar het is duidelijk. Als je hier illegaal verblijft moet je terug naar je land."

Romero schudt het hoofd. "Natuurlijk is het triest dat mensen op straat slapen. Maar deze mensen hebben geen papieren en er zit een handeltje rond die krotten. Het is goed mogelijk dat ze zelf hun huizen in brand steken. Zodat anderen geld opstrijken om weer nieuwe krotten neer te zetten." Bewijzen heeft hij daar niet voor, zegt Romero.

Geen alternatieven

Zwartgeblakerde bomen steken boven het gehavende terrein uit, dat erg lijkt op het landschap rond het Perseverance karretje dat op Mars landde. Glasscherven kraken onder je voeten, terwijl aan de andere kant van de weg aardbeien in lange plantenbedjes rood kleuren.

Een Marokkaanse vrouw vertelt hoe ze al drie jaar met haar man en kind in het krottendorp woont. Alternatieven zijn er niet, want werk vinden is niet eenvoudig. "Er worden me wel contracten aangeboden op de boerderijen. Maar dan moet ik eerst uitgaan met de opzichter. Dat is een ander woord voor seks hebben. We zijn hier niet gekomen om met Spaanse boeren naar bed te gaan."