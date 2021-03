Friese dorpen willen geen Friese plaatsnaamborden

Friestalig als ze zijn voelen de dorpen Warfstermolen, Kollumerpomp, Burum en Munnekezijl er niets voor om louter Friestalige plaatsnaamborden neer te zetten aan de rand van hun bebouwde kom. Het gaat "onnodig veel geld" kosten, schrijven de vier dorpen in een brief aan hun gemeenteraad.

"Het geld kan in deze tijd wel anders gebruikt worden, lijkt mij", stelt voorzitter Jan-Teunis Zuidema van Plaatselijk Belang Munnekezijl bij Omrop Fryslân. "Laat het gewoon zoals het nu is." Dat betekent, de Nederlandse plaatsnaam boven de Friese.

Historische gebeurtenis

Op initiatief van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) besloot de meerderheid van de gemeenteraad in Noardeast-Fryslân vorig jaar september om de Friese plaatsnamen officieel in te voeren. "Een historische gebeurtenis", zei FNP-raadslid Aant-Jelle Soepboer toen.

"Het is voor het eerst in elf jaar dat een gemeente dit doet. Maar ik vind het ook van onschatbare waarde om onze plaatsnamen in het Fries te hebben, om te laten zien dat hier onze taal heerst."

Soepboer had buiten zijn 'eigen' inwoners gerekend. "Voor onze dorpen zijn wij het er niet mee eens dat de plaatsnaam veranderd wordt", zegt Zuidema in Munnekezijl.

Allemaal extra werk

Officieel wordt het nog lastig voor Munnekezijl en de drie andere dorpen om de louter Friestalige plaatsnaamborden tegen te houden. De gemeente heeft al laten weten dat ze dan officieel moeten aantonen dat minimaal de helft van de inwoners tegen is.

Maar Zuidema heeft helemaal geen zin om met bewijzen te komen. Allemaal extra werk, vindt hij. "En daar zitten wij met zijn allen helemaal niet op te wachten."

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft nog niet gereageerd op het verzet in de vier dorpen. Een nieuw plaatsnaambord kost 300 euro., exclusief arbeidsloon.