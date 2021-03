Politie moet schadevergoeding betalen aan neergeschoten man Sittard

Na bijna zes jaar procederen is de politie veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Jonnathan Manzanilla (35) uit Sittard. Een politieagent schoot op 31 mei 2015 zeven keer op Manzanilla. Hij werd drie keer geraakt, raakte zwaargewond en werd volledig afgekeurd.

Gisteren bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de politie aansprakelijk is voor de schade die de man heeft geleden én nog gaat lijden. Het bedrag van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld, meldt 1Limburg.

Manzanilla was in de war op 31 mei 2015. Hij liep naar eigen zeggen "compleet gedesoriënteerd en zoekend naar de weg" door het dorp Susteren, op zoek naar zijn huis in Sittard. In zijn psychotische toestand gooide hij een kei tegen een willekeurige voordeur.

"Een schreeuw om hulp", verklaarde hij later. Door de klap dachten de bewoners aan zwaar vuurwerk, misschien zelfs een knal uit een vuurwapen.

Een gealarmeerde politieagent zag hoe Manzanilla een weiland in liep. Toen de agent zei dat hij moest stoppen, liep Manzanilla door, naar eigen zeggen omdat hij de agent niet had gehoord. Op dat moment schoot de agent zeven keer.

Agent vrijgesproken

In zijn verklaring zei de politieagent later dat er in die tijd spanningen waren over motorclubs. Maar het slachtoffer had geen strafbare feiten gepleegd en bleek niets met motorclubs van doen te hebben.

Er volgde een strafzaak tegen de agent, maar die werd vrijgesproken op basis van 'putatief noodweer' (waarbij je ten onrechte denkt dat je wordt aangevallen en jezelf verdedigt).

Manzanilla besloot daarop via een civiele procedure een schadevergoeding te claimen. In 2019 werd hij door de rechter in het gelijk gesteld. De politie ging in hoger beroep, maar werd gisteren door het gerechtshof alsnog veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Moeilijke berekening

Het wordt nog lastig om de hoogte van die vergoeding vast te stellen, zegt Manzanilla's advocaat Reint Ruiter. "Dat kan wel twee jaar duren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat hij zonder dit incident aan inkomen had gehad. Hij is immers arbeidsongeschikt geraakt. Maar denk ook aan kleinere dingen als klussen in zijn woning - daar moet hij altijd iemand voor inhuren. En hij bouwt geen pensioen op."

Daarnaast komt er nog een post 'smartengeld'. "Hij heeft fysiek en psychisch enorm geleden, dat staat vast", zegt Ruiter. "Zijn hele leven is overhoop gegooid. Hij is gewoon neergeschoten en kon daar helemaal niks aan doen."

Voor Manzanilla zelf is de beslissing van het Hof het eind van bijna zes jaar vechten. "Ik voel me eindelijk gehoord. Het voelt onwerkelijk. En het is ook wel dubbel, want ik heb gelijk gekregen, maar dit traject kan nog maanden of jaren duren."

De politie wil pas volgende week reageren op de uitspraak van het gerechtshof.