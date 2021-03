Opnieuw protest tegen verbreding A27 in bos Amelisweerd

In misschien wel het meest besproken stukje bos van Nederland wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen de verbreding van de A27. De weg telt nu tien rijstroken en dat moeten er veertien worden. In het bos van Amelisweerd, bij Utrecht, dreigen bomen te worden gekapt als de plannen doorgaan.

Vandaag is de eerste demonstratie sinds december tegen de plannen met de A27. De actievoerders hebben in het bos een enorm protestlint opgehangen, met een totale lengte van 400 meter. Inwoners van Utrecht hebben losse spandoeken geleverd die aan elkaar zijn genaaid.

In de middag is er een demonstratie op het grote veld bij landhuis Nieuw Amelisweerd. Vanwege de coronaregels heeft de gemeente het aantal actievoerders beperkt tot 200. De organisatie roept aanwezigen op om mondkapjes te dragen en voldoende afstand te houden.

Dat er vandaag wordt betoogd, heeft volgens actievoerder Els Rijke niets te maken met de verkiezingen of de formatie. "Het is omdat de lente vandaag begint", zegt ze, maar ze hoopt wel dat D66-leider Kaag "haar rug recht houdt" in de formatie. Die twitterde afgelopen week dat ze tegen de verbreding is.

Alles uit de kast

De zaak rond Amelisweerd sleept zich al jaren voort. De landelijke overheid wil rond Utrecht meer asfalt aanleggen omdat er voor de coronapandemie vaak flinke files stonden bij de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De gemeente en de provincie Utrecht waren aanvankelijk voorstander van het plan, maar zien er inmiddels geen heil meer in.

De VVD in de stad is nog wel voor. "Utrecht groeit en daar is ruimte voor nodig", zegt fractievoorzitter Dimitri Gilissen. "De woningnood in de stad is groot en we hebben een goede ring nodig om de woningbouw mogelijk te maken."