Voetbalclub De Graafschap brengt coldcase gedode baby onder de aandacht

De politie zet voetbalclub De Graafschap in om aandacht te krijgen voor een coldcasezaak van een vermoorde baby. Het kindje werd in 2006 vermoord gevonden in een vijver in Doetinchem.

Kinderen ontdekten het pasgeboren jongetje vastgevroren in een rietkraag, ze dachten aanvankelijk dat het om een pop ging. De politie stelde vast dat het kind met veel geweld om het leven was gebracht, maar kon nooit de ouders vinden of een verdachte oppakken.

Aandacht tijdens wedstrijd

De kinderen die het kind vonden bedachten de naam Sem Vijverberg voor hem. De politie hoopt dat de inzet van De Graafschap, dat speelt in Stadion De Vijverberg, antwoorden gaat opleveren. "De Doetinchemse club heeft een belangrijke functie in de stad en de regio en is bereid veel aandacht aan de zaak te geven", legt een woordvoerder uit. Zo staat een wedstrijd op 2 april tegen Dordrecht in het teken van de zaak.

Daarnaast zal de politie de komende weken opnieuw gaan flyeren in de buurt waar het kindje werd gevonden en rijdt het 'mobiel media lab' van de politie door de stad, waar mensen informatie over de zaak kunnen krijgen. Er is bovendien aandacht in Opsporing Verzocht.

Waarom?

"De zaak vraagt om antwoorden: wie bracht het kindje om het leven, waarom moest het dood en wie zijn de vader en moeder", zegt een politiewoordvoerder over de campagne. "Het gaat hier wel om een misdrijf, dat moeten we niet uit het oog verliezen."

De politie gaat dit jaar meerdere cold cases intensief onder de aandacht brengen in de regio's waar de zaken speelden. Een eerdere campagne over een oude moord in Groningen, leidde tot de arrestatie van een verdachte.