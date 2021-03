Waddenfonds trekt 10 miljoen uit voor aankoop vergunningen garnalenvissers

Garnalenvissers kunnen hun vergunning verkopen aan het Waddenfonds. Daarvoor heeft het fonds 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het Waddenfonds is in 2007 opgericht door het kabinet. In totaal krijgt het fonds in een periode van twintig jaar ruim 600 miljoen euro om de natuur en de lokale economie te ondersteunen.

Doel van de opkoopregeling is om schade door de visserij aan het bodemleven te verkleinen. De natuur moet zo de kans krijgen zich te herstellen. Ook moet het de resterende vissers meer perspectief bieden, doordat er minder concurrentie is.

Uit de markt

Er zijn op dit moment 89 vergunningen in omloop. Garnalenvissers kunnen hun vergunning in april te koop aanbieden. De regeling gaat alleen door als er minstens tien vergunningen op deze manier uit de markt genomen kunnen worden. Als het doorgaat, wordt daarna tussen de 6,5 en 8 procent van het visserijgebied gesloten.

Vorig jaar had het Waddenfonds al een soortgelijke regeling ingesteld, maar toen is het niet gelukt omdat er te weinig animo onder de vissers voor was. Deze regeling is een stuk ruimer. Zo was er vorig jaar maximaal 400.000 euro per vergunning beschikbaar en dit jaar is dat bijna 700.000 euro.