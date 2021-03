Grote storing bij Facebook: Instagram en WhatsApp voor velen onbereikbaar

Facebook kampt met een grootschalige storing. Bij storingswebsites in diverse landen komen meldingen binnen dat diensten van Facebook, zoals Messenger, WhatsApp en Instagram, uit de lucht zijn.

Even na 18.00 uur werd via Allestoringen.nl de storing voor het eerst door Nederlandse gebruikers gemeld. Op de site downdetector.com is te zien dat het aantal storingsmeldingen op Instagram het miljoen al gepasseerd is.

Ook tienduizenden gebruikers van WhatsApp melden problemen. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de storing en hoe lang die zal duren.