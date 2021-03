Twee verdachten aangehouden na wapenvondst in Zwols bos

De politie heeft deze week twee mannen aangehouden in verband met de vondst van wapens in een bos in Zwolle, vorig jaar september. Volgens RTV Oost gaat het om Zwollenaren van 45 en 44 jaar.

De 44-jarige verdachte zou een wapenhandelaar zijn die 'De Gier' wordt genoemd. Hij werd dinsdag gearresteerd op verdenking van wapenbezit en wapenhandel. De rechter heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd.

De 45-jarige Zwollenaar is vandaag aangehouden. Hij wordt verdacht van wapenbezit. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt.

Wapens gebruikt bij moord

Op 8 september vorig jaar vond de politie machinegeweren, munitie en geld in tonnen begraven op een bosperceel in Zwolle. Een van de wapens bleek gebruikt te zijn bij de moord op Henk Wolters, een vermeende drugsbendeleider uit Zwolle. Hij werd op oudjaarsavond 2019 in de buurt van zijn huis doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie kan nog niets zeggen over een mogelijke relatie tussen de twee aangehouden mannen, een relatie tussen het tweetal en Wolters en of zij betrokken waren bij zijn dood.