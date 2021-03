Amsterdam zet elektrische boten in om afval af te voeren

Amsterdam gaat een deel van zijn uitgebreide grachtenstelsel gebruiken om afval af te voeren. Elektrische boten gaan bij wijze van proef door een deel van het centrum varen en afvalzakken verzamelen. Dat afval brengen ze vervolgens over het water naar de afvalverwerker.

Op deze manier wil de gemeente de zwakke kades en bruggen in het centrum ontzien. Nu denderen daar nog zware vuilniswagens overheen. Wat ook meespeelt is dat in het centrum lang niet overal ondergrondse afvalcontainers kunnen worden aangelegd.

Zo werkt het

Bewoners van de Wallen en omgeving kunnen hun afval gewoon aan de straat zetten. Elke maandag- en donderdagochtend leggen de afvalboten aan. Vuilnismannen halen het vuilnis op.

Op de grachten waar de afvalboten liggen, gooien de vuilnismannen het afval vanaf de kade direct in de boten. In de straten daaromheen rijden wagentjes om de vuilniszakken op te halen.

In straten waar vaak veel afval ligt, rijdt een kleine vuilniswagen die het afval samenperst. Rond de middag, wanneer de boten vol zijn, varen ze weer weg.

Veegwagentjes

Direct als het vuilnis is opgehaald, rijden er veegwagentjes door de straten om het zwerfafval op te ruimen en de straat schoon achter te laten. Het waterbedrijf in Amsterdam zorgt ervoor dat zwerfafval dat in de gracht is gewaaid meteen uit het water wordt gehaald.

De proef duurt een half jaar. Die wordt daarna met de bewoners geëvalueerd. De gemeente bekijkt dan ook of de proef kan worden uitgebreid naar andere delen van de stad.

Amsterdam heeft al eerder, in 2019, geprobeerd om bedrijfsafval in de stad met boten op te halen. Dat liep al mis tijdens de aanbestedingsprocedure. Het budget van de gemeente bleek te laag voor de bedrijven die belangstelling hadden.