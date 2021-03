Betalen als je je afval niet scheidt: Algemeen Fonds-kaarten Monopoly zijn sociaal bewust

Niek Ederveen, hoofdredacteur van Spel!, het tijdschrift van de landelijke vereniging van spellenliefhebbers, begrijpt de aanpassingen wel.

"Er zijn in het verleden al een hoop aanpassingen geweest, en ook een hoop spelvarianten", weet Ederveen. "Een Star Wars-versie, een Disney-versie, noem maar op. Het is wel voor het eerst dat de oorspronkelijke teksten inhoudelijk worden aangepast."

Dat de teksten op de Algemeen Fonds-kaarten nu veranderen ziet Ederveen ook als 'een natuurlijke manier' om publiciteit te generen. "Fans wereldwijd wordt gevraagd om te stemmen, al met al een slimme manier om zo aandacht te genereren."

Oubollig maar 'tamelijk briljant'

Zelf speelt Ederveen het spel niet of nauwelijks meer. "Ik ben er nu inmiddels wel op uitgekeken, maar ik ben wel met klassiekers zoals Monopoly opgegroeid. Het is een soort cultureel erfgoed ook." Daarom vindt Ederveen het toch op een bepaalde manier jammer dat de oude teksten verloren gaan.

"Ik moet nu nog wel lachen om het oubollige. Zo'n vraag over die tweede plaats bij een schoonheidswedstrijd bijvoorbeeld vind ik tamelijk briljant. Daarnaast is zo'n tekst als die over de 'vergissing van de bank in uw voordeel' een soort gemeengoed geworden. Die Monopolyverwijzing zal verloren gaan voor de nieuwe generatie Monopolyspelers. Maar ik denk dat er genoeg nieuwe dingen verzonnen kunnen worden."

De verkiezing voor de kaarten loopt in de herfst af, een precieze datum wanneer de nieuwe kaarten worden ingevoerd is niet bekend. Voorlopig kan over de hele wereld gestemd worden. De inhoud van de nieuwe teksten is - net als bij de vorige versie - overal ter wereld hetzelfde.

Nederland bovenaan

Of de Nederlandse stemmers niet helemaal weggevaagd worden door stemmers uit landen met enorme populaties als India of de Verenigde Staten? Dat valt mee. Sterker nog: Nederland staat volgens Hasbro op dit moment bovenaan de ranglijst van landen die het meest gestemd hebben.

Een tussenstand van de meest populaire kaart tot nu toe heeft de spellenmaker niet. Ter Hofsté heeft wel een persoonlijk favoriet. "De kaart: 'Je breit zachte truitjes voor de naaktkatten in het plaatselijke dierenasiel', zeker weten."