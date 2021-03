Myanmarezen op de vlucht voor geweld, overgelopen agenten doen boekje open

Steeds meer inwoners van Yangon, de grootste stad van Myanmar, vluchtten de stad uit vanwege het aanhoudende geweld in het land. Burgers vluchten naar kleinere steden, het platteland en gebieden nabij de Thaise en Indiase grens, uit angst voor het optreden van het leger, dat vorige maand een staatsgreep pleegde.

De afgelopen dagen is een grote uittocht uit miljoenenstad Yangon op gang gekomen, ziet NOS-correspondent Annemarie Kas. "Veel arbeiders in de stad komen oorspronkelijk uit andere delen van het land. Daar keren ze nu naar terug."

Ook trekken honderden tot duizenden vluchtelingen naar de grens met Thailand, dat heeft aangekondigd hen te willen opvangen. De gouverneur van de Thaise grensregio Tak zegt ongeveer 30.000 tot 50.000 vluchtelingen op te kunnen vangen.

Agenten weigeren ordes

Ook een groep Myanmarese politieagenten is het land ontvlucht omdat het weigert orders op te volgen van het leger, melden verschillende internationale media. Vanuit India doen ze een boekje open over de grimmige situatie in Myanmar. "We weigerden ons volk pijn doen, daarom zijn we gevlucht."

De gevluchte agenten zeggen tegen onder meer persbureau AP en BBC dat ze gedwongen werden alle tegenstanders van het leger dood te schieten. "Zelfs als het ging om eigen familieleden."

"We hebben alles achter gelaten en hebben geen idee wat er met onze familie zal gebeuren", zeggen de agenten. Contact met het thuisfront is niet mogelijk, doordat het telefoonnetwerk grotendeels is stilgelegd. Ze vrezen dat hun familie wordt aangepakt, als represaille voor het deserteren van de agenten.

Het is overigens niet mogelijk om te controleren of de beweringen van de politieagenten kloppen, omdat geen onafhankelijke journalisten hun werk in Myanmar kunnen doen. Maar de verhalen komen overeen met beelden en ooggetuigenverslagen uit Myanmar.

BBC-journalist vermist

Na de staatsgreep door het leger en de arrestatie van regeringsleider Aung San Suu Kyi braken er massale protesten uit in verschillende steden van Myanmar. Ordetroepen traden daarbij steeds harder op en schoten met scherp op de demonstranten. Er zijn zeker 220 doden gevallen.

Alleen vandaag zijn al zeker acht demonstranten gedood door ordetroepen. Ook zijn er opnieuw journalisten opgepakt, onder wie een journalist van de BBC. Gevluchte parlementsleden roepen het Internationaal Strafhof in Den Haag op een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Myanmar te starten.

De massale protesten zijn inmiddels verleden tijd, vertelde correspondent Annemarie Kas op NPO Radio 1. "Dat is het gevolg van het hardhandige optreden van het leger, waardoor de angst enorm is toegenomen." Alleen jonge fanatiekelingen gaan nog de straat op.

Van de gearresteerde Suu Kyi is al enige tijd niets meer vernomen. Mogelijk moet ze volgende week weer terecht staan in een rechtszaak. "Er worden haar allerlei aanklachten ten laste gelegd, zoals de illegale import van walkietalkies of corruptie." De gekozen leider van het land zal voorlopig niet vrijkomen, verwacht Kas.