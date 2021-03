Man opgepakt die dreigde met aanslag op klimaatactie Utrecht

Een 24-jarige Utrechter heeft vorig weekend gedreigd met een aanslag op een klimaatactie op het Jaarbeursplein in de stad. Hij is zondagochtend aangehouden en blijft in voorarrest, meldt het Openbaar Ministerie.

De politie kreeg zaterdag een tip binnen dat een man dreigde om de volgende dag mensen op het Jaarbeursplein neer te schieten. Op het plein was een actie gepland voor een beter klimaatbeleid. Daar kwamen volgens RTV Utrecht honderden mensen op af.

Enkele uren voor het begin van de klimaatactie werd de verdachte aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging en belaging. De man is woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die besloot dat hij voorlopig vast moet blijven zitten. Volgens het OM wordt nog onderzoek gedaan naar "psychische problematiek bij de verdachte".