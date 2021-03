Dochter Liesbeth List maakt film over moeder: 'Dit was een heel goed rouwproces'

Baijens wilde in de documentaire geen lange aaneenschakeling van Lists successen maken. "Of mensen die over haar praten of liedjes van haar zingen. Ik wilde iets nieuws, het in een uitvaartvorm maken. Het is mijn persoonlijke verhaal, van vlak na het overlijden tot aan het bijzetten van haar as, gekoppeld aan haar levensverhaal."

Het was soms best zwaar om de documentaire te maken, zegt Baijens. "Ik maak een groot onderscheid tussen Liesbeth mijn moeder en Liesbeth de artieste. Het gaat in de documentaire toch veel over de artieste, dus dan kan ik emotioneel afstand nemen. Maar ik moest ook op zoek naar beeldmateriaal en dan zie je je moeder, dat is wel pittig,"

Ook het uitstrooien van een deel van haar moeders as was een bijzonder moment, zegt Baijens. "Mijn vader was ook in zee uitgestrooid en ik wilde dat een deel van haar as met hem herenigd zou worden." Voor de muziek in de documentaire zijn de liedjes van List in een bijzondere vorm gegoten. "Bij een uitvaart hoort klassieke muziek in mijn beleving. Daarom zijn er van haar liedjes klassieke arrangementen gemaakt die als achtergrond- en sfeermuziek in de documentaire zitten."