Curaçao kiest nieuw parlement, geld en corona hoofdthema's

Op Curaçao zijn vandaag parlementsverkiezingen met een recordaantal partijen (vijftien), waarvan er acht nog niet in de Staten zitten, het parlement van Curaçao.

De stembureaus openen om 08.00 uur plaatselijke tijd en sluiten om 19.00 uur. Vanwege corona gelden er strenge regels voor het stemmen. Zo moeten de mondkapjes de hele tijd op en moeten mensen na het stemmen gelijk naar huis.

Belangrijkste thema

De pandemie was een belangrijk thema in de verkiezingscampagne, zei correspondent Dick Drayer in het NOS Radio 1 Journaal. De economie heeft een klap gekregen door het wegblijven van toeristen. "Corona heeft aangetoond dat Curaçao niet in staat is zijn financiële problemen op te lossen."

Nederland is te hulp geschoten geschoten met honderden miljoenen euro's om de begroting overeind te houden in ruil voor strenge hervormingen, zegt Drayer. Onder meer in de gezondheidszorg, onderwijs en de overheidsfinanciën.

Nederlandse bemoeienis

"Een deel van de bevolking is daar blij mee en en ander deel ziet de hervormingen als een aantasting van de autonomie. En hoe nu verder met die Nederlandse bemoeienis, is eigenlijk het belangrijkste verkiezingsthema."

Nieuwe partijen spelen ook in op dat sentiment. Zo is er een nieuwe partij die wil dat Curaçao een provincie of gemeente van Nederland wordt. "Het andere uiterste, de totale onafhankelijkheid van Nederland, is eigenlijk helemaal weg uit de Curaçaose politiek", zegt Drayer.

Wel zijn er nog partijen die eigenlijk niets op hebben met Nederland. "En als die vandaag winnen, dan wordt de relatie met Nederland toch wel een hele lastige. Zeker als een nieuw kabinet zich niet aan de afspraak met Nederland wil houden."