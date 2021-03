Wekdienst 19/3: Verkiezingen op Curaçao • Ministerraad over coronamaatregelen

Kartelleden lokken konvooi in Mexico in hinderlaag, dertien agenten gedood: op sociale media circuleren foto's van de aanslag, waarop te zien is dat meerdere politieauto's zijn doorzeefd met kogels.

VS en China botsen voor oog van wereld bij eerste ontmoeting onder Biden: een Amerikaanse diplomaat begon met het uitspreken van "diepe bezorgdheid" over onder meer het handelen van China in Hongkong. China reageerde met een betoog over onder meer het opdringen van "een eigen versie van democratie".