Kartelleden lokken konvooi in Mexico in hinderlaag, dertien agenten gedood

In Centraal-Mexico zijn dertien agenten doodgeschoten door leden van een drugskartel. De criminelen hadden een politiekonvooi bij daglicht in een hinderlaag gelokt.

Op sociale media circuleren foto's van de aanslag, waarop te zien is dat politieauto's zijn doorzeefd met kogels.

Het is de zwaarste aanslag op agenten in het door drugsgeweld verscheurde land sinds oktober 2019, toen er bij een soortgelijke aanval veertien agenten werd gedood.

Klopjacht

Bij de klopjacht op de schutters is onder meer de hulp van het leger ingeroepen. Rodrigo Martínez Celis, hoofd van de Mexicaanse openbare veiligheidsdienst, noemde het doodschieten van de agenten "een aanval op de Mexicaanse overheid", waarop "met alle kracht" geantwoord zal worden.

Het was niet meteen duidelijk welk kartel er achter de aanval zat. Er zijn meerdere bendes actief in het gebied waar de agenten patrouilleerden. Ook is nog niet bekend of er kartelleden zijn gedood bij de aanval of de klopjacht.

De aanval is een tegenslag voor de Mexicaanse president López Obrador, die het geweld in zijn land poogt terug te dringen door minder de directe confrontatie op te zoeken met de kartels.