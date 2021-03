Ouders slachtoffer tramaanslag Utrecht: 'Zijn beleefdheid werd hem fataal'

Het is vandaag twee jaar geleden dat Gökmen T. een tram in Utrecht binnenviel en om zich heen begon te schieten. Bij de aanslag op het 24 Oktoberplein kwamen vier mensen om het leven. Net als vorig jaar werd de aanslag herdacht in een klein gezelschap vanwege het coronavirus.

Onder de aanwezigen waren naast burgmeester Sharon Dijksma en oud-burgemeester Jan van Zanen, ook Watze (84) en Hilly (82) Terpstra uit Gramsbergen. Zij verloren hun zoon Rinke Terpstra (49), zelf vader van twee zonen en een dochter. Een van de vier klokslagen die vanochtend werden geluid, was voor hem.

Het echtpaar weet nog precies waar het was toen ze hoorden over de aanslag in de tram. "Vlak bij de school van de twee zonen van Rinke", zegt Terpstra. "De hele dag speelde dat door ons hoofd: als die jongens maar niet met de tram naar school zijn gegaan. We hebben geen moment aan Rinke gedacht", zegt Watze Terpstra tegen RTV Oost.

Uren na zijn dood

Aan het eind van de middag belde hun schoondochter pas met het verdrietige nieuws. "Rinke is overleden, hij zat in de tram", zei ze in tranen. Volgens het echtpaar had zij ook net pas over de dood van haar man gehoord. "De hele dag had ze geprobeerd contact met hem te krijgen, want ze wist dat hij naar een vergadering in Nieuwegein was." Van collega's kreeg ze te horen dat Terpstra op weg was naar huis. Met de tram.

Twee agenten stelden het gezin rond 16.30 uur op de hoogte. Een paar uur na de tragische dood van Terpstra.