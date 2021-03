Poetin laconiek over beschuldiging Biden

De Russische president Poetin maakt zich naar eigen zeggen niet druk over de dreigende woorden die zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden deze week sprak in een interview. "Ik wens hem een goede gezondheid, en dat doe ik zonder ironie", zei Poetin vandaag op de Russische televisie.

Biden werd deze week geïnterviewd door de Amerikaanse zender ABC en zei onder meer dat Rusland pogingen heeft gedaan om de recente presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden. Poetin zal daarvoor "een prijs betalen", zei Biden. Ook antwoordde hij bevestigend op de vraag of hij Poetin ziet als een moordenaar.

De Russische president reageerde vandaag koeltjes. Over de beschuldiging van 'moordenaar' zei hij: "Ik herinner me dat we in mijn jeugd bij een ruzie altijd zeiden: wat je zegt ben je zelf. En dat is geen kinderachtige onzin, daar zit wat in."

Ambassadeur teruggeroepen

Ondanks Poetins laconieke woorden heeft Bidens interview wel degelijk tot een tegenreactie van Moskou geleid. Gisteren werd al bekend dat Rusland de ambassadeur in de VS terugroept en vanochtend voegde een woordvoerder van het Kremlin daaraan toe dat de VS kennelijk niet is geïnteresseerd in het verbeteren van de onderlinge relatie.

"Dit zijn heel kwalijke opmerkingen van de president van Amerika", zei de woordvoerder. Hij noemde de uitlatingen ongekend en omschreef de verhoudingen met de Verenigde Staten als "zeer slecht".

De relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten is verslechterd sinds Biden president is. Zijn voorganger Trump verkeerde op relatief goede voet met Poetin, maar Biden kondigde na zijn aantreden aan dat hij een hardere lijn zal voeren.