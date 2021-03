'Actrice en kunstenares uit Syrië doodgestoken in Zwolle'

In Zwolle is eerder deze week de Syrische actrice en kunstenares Raifa Al-Riz om het leven gebracht, zegt de broer van de 53-jarige vrouw tegen CNN.

"Raifa is vermoord [...] en stierf als gevolg van ernstige steekwonden. De eerste hulp die ze van de politie kreeg om haar leven te redden mocht niet meer baten", aldus Suleiman Al-Riz.

De vrouw werd maandag gevonden in haar woning in Zwolle. Volgens RTV Oost leefde ze op dat moment nog, maar kwam de hulp uiteindelijk te laat. Een 33-jarige man is aangehouden als verdachte en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie wil niet bevestigen dat het slachtoffer Raifa Al-Riz is.

Veel is nog onduidelijk, ook bij de familie van de vrouw. "We moeten wachten tot het onderzoek door de Nederlandse politie is afgerond", zegt haar broer.

Socialemediaberichten van collega's

Volgens De Gelderlander verwierf de vrouw enige bekendheid met haar rollen in theatervoorstellingen in Syrië. Op televisie was ze daar onder meer te zien in de serie Dunya. Buurtbewoners zeggen tegen de krant dat de aangehouden man een relatie met haar had.

Op sociale media verschijnen tal van berichten van collega's van de vrouw. Zo schrijft de Syrische actrice Amal Arafa, met 2,3 miljoen volgers op Instagram: "Vorig jaar kwam ik naar Nederland en bezocht ik je huis en atelier. Ik wist niet dat we afscheid gingen nemen. Je warme thuis is een plaats delict geworden!"