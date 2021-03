OM: tot nu toe 258 verdachten avondklokrellen aangehouden

De politie heeft inmiddels 258 verdachten aangehouden in verband met de avondklokrellen van eind januari. Zestig van hen zijn minderjarig.

Rond het ingaan van de avondklok op 23 januari braken in meerdere steden rellen uit. Winkels werden geplunderd, ruiten werden vernield en er werd brand gesticht. Het geweld hield enkele nachten aan. De Nederlandse Politiebond sprak van de ernstigste rellen sinds de krakersrellen van de jaren 80.

343 strafbare feiten

De verdachten wordt in totaal 343 strafbare feiten ten laste gelegd. Het gaat in 98 gevallen om het plegen van openlijk geweld, 98 keer om opruiing (al dan niet op sociale media), 40 maal om verzet tegen de politie, 27 keer om diefstal en 16 maal om vernieling.

De officier van justitie heeft 172 zaken voorgelegd aan de rechter, soms via snelrecht. Daarnaast is vijf keer een strafbeschikking opgelegd en in 26 gevallen heeft de officier besloten de zaak (voorwaardelijk) te seponeren. In de overige zaken volgt nog een beslissing van de officier.

Van de 172 zaken die zijn voorgelegd aan de rechter, zijn inmiddels tachtig zaken behandeld: 66 keer werd een celstraf opgelegd, elf maal kreeg de verdachte een taakstraf of geldboete en in drie gevallen volgde vrijspraak.

Geen mondkapje in ov

Het OM maakte ook bekend dat sinds 1 juni 2020 er 4445 strafbeschikkingen - vaak een geldboete - zijn uitgevaardigd voor het overtreden van de mondkapjesplicht in het ov. Daarnaast zijn er sinds 1 december 2020 1458 strafbeschikkingen uitgevaardigd voor het niet dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimte.

Voor het overtreden van de regionale noodverordeningen Covid-19 en de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid, die geldt sinds 1 december vorig jaar, zijn samen 46.577 strafbeschikkingen opgelegd. In 9094 gevallen ging het om het overtreden van de avondklok. In de overige zaken gaat het vooral om onvoldoende afstand houden.