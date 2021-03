Utrecht herdenkt tramaanslag met besloten bloemlegging en vier klokslagen

In Utrecht is vanochtend de tramaanslag bij het 24 Oktoberplein herdacht. Het is vandaag twee jaar geleden dat Gökmen T. daar het vuur opende op passagiers in een tram en vier mensen doodde.

Vanwege de coronapandemie werd er net als vorig jaar geen publieke herdenking gehouden. Een klein gezelschap, bestaande uit onder meer nabestaanden, burgemeester Sharon Dijksma, oud-burgemeester Jan van Zanen en demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus, legde bloemen bij de gedenkplaats op het plein.

Om 10.43 uur, het tijdstip van de aanslag, sloegen de klokken van de Domtoren vier keer. Op onder andere het stadhuis en het stadskantoor hangen de vlaggen halfstok, meldt RTV Utrecht.

Veroordeeld tot levenslang

De aanslag had twee jaar geleden een grote impact. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht werd tijdelijk opgeschroefd naar het hoogste niveau en de gemeente adviseerde alle inwoners om binnen te blijven. De gevluchte Gökmen T. werd 's avonds na een klopjacht aangehouden bij een huiszoeking in Utrecht.

In maart vorig jaar werd hij veroordeeld tot levenslang. De rechtbank achtte hem schuldig aan vier moorden, drie moordpogingen en bedreiging van nog eens zeventien mensen met een terroristisch misdrijf. T. wilde niet meewerken aan psychologisch onderzoek, maar werd beoordeeld als verminderd toerekeningsvatbaar.

Een overzicht van de gebeurtenissen rond de tramaanslag in Utrecht: